Il gran rifiuto di Sasa al Toro, "Non contate più su di me"

Con l'aria da gran galà italiano, ricomincia il campionato di calcio, l'unico vero romanzo popolare nazionale, e a pagina uno c'è il giallo del Torino, giallo Lukic, il capitano, l'uomo simbolo non è stato convocato per la prima, col Monza. “Non contate più su di me”, ha detto Sasa, e non è salito sul pullman. Deluso dalle cifre del rinnovo del contratto? Ha qualcuno che lo cerca e gli dà di più? C'è la manina della Roma? Sgomento fra i tifosi, già preoccupati dal Bremer non sostituito e dal Belotti andato via. Miranchuk e Vlasic bisogna ancora vedere quanto valgono.

Toro in emergenza a Monza

Prepariamo i fazzoletti, dicono, perché può essere una stagione da piangere. Il DS Vagnati ricucirà con Lukic? Per adesso il Toro va in campo con Linetty a fare il regista che non è mai stato, per mettere una toppa all'assenza di Sasa e con Adopo giovane sconosciuto centrale di difesa. Il Monza scende in campo con l'entusiasmo della neopromossa e con gente come Sensi e Caprari. Juric, in conferenza stampa, dice che il presidente Cairo vuole solo recuperare le perdite. E considera il ritiro 40 giorni buttati perché mancavano i giocatori.

Paredes e Depay, offensiva Juve

Al melodramma Toro si contrappone l'entusiastico mercato Juve che continua a poche ore dall'esordio di lunedì col Sassuolo. Dopo Pogba, Di Maria, Bremer e Kostic adesso potrebbero arrivare Paredes e l'olandese Depay. Mentre, in uscita, è ufficiale il prestito di Luca Pellegrini all'Eintracht Francoforte.