In arrivo da Roma i primi 160 milioni per ridurre le perdite sulla rete idrica

Dopo mesi di siccità, finalmente è tornata la pioggia. Ma superata l'emergenza immediata, resta il problema di intervenire per sistemare la rete idrica. In Piemonte lungo le tubature va perso un litro d'acqua su tre. In alcune zone del torinese si arriva a punte di dispersione idrica addirittura del 60%, a causa di condutture vecchie anche di cinquant'anni. Una situazione non più sostenibile ora che cominciamo a dover fare i conti col cambiamento climatico. La nostra regione è tra le peggiori, tanto che oltre un quarto dei fondi stanziati a livello nazionale per affrontare il problema dal ministero delle Infrastrutture è destinato proprio al Piemonte. Sette i progetti finanziati - con 159,5 milioni complessivi - tutti destinati alla realizzazione di impianti intelligenti per la rilevazione delle fuoriuscite idriche. La provincia di Torino si aggiudica 50 milioni, 41 quella di Cuneo, 31 l'Alessandrino.

Tutte risorse in arrivo dai fondi del Pnrr e che serviranno a finanziare una parte del piano idrico annunciato a luglio dalla Regione, che vale complessivamente 486 milioni, quasi mezzo miliardo di euro. E non è finita, perché Roma ha in programma per l'autunno di mettere a disposizione finanziamenti per altri 300 milioni. Resta poi l'altra grande questione, quella degli invasi. Non basta distribuire l'acqua senza disperderla, bisogna anche avere aree sufficienti per metterla da parte quando ce n'è. Per questo l'esecutivo sta mettendo a disposizione altre risorse per consentire alle regioni di realizzare studi di fattibilità. Per il bacino padano sono disponibili 5,4 milioni.