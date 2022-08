Pallavolo, stasera Italia-Giappone a Cuneo

Era un pre-mondiale di sogni di medaglie, di studi sulla preparazione. La tre giorni di Cuneo si chiude stasera, 20 agosto 2022 alle ore 21,05, fra muri, schiacciate e bagher di Italia e Giappone. Gli Azzurri entrano in campo con un cupio dissolvi, un piacere rovinato dagli Stati Uniti che ci hanno battuto per 3 a 0 nella prima del torneo. Mister Fefé De Giorgi era convinto che Anzani, Giannelli e compagnia fossero in grande forma e invece hanno trovato gli Americani molto più avanti di loro. Adesso il test Giappone, che non è ai vertici mondiali ed è pure lui allenato da un ex giocatore cuneese, Philppe Blain. Squadra poco incontrata, l'ultima volta fu nel maggio 2013 con allenatore il cunesse Berruto.

Il calendario dei Mondiali

Ma specchiandosi nel Sol Levante, gli Azzurri forse possono capire che figura faranno ai Mondiali che cominciano fra una settimana in Polonia e Slovenia - inizialmente erano previsti in Russia. Comunque stasera si gioca pensando già al Canada che ci sarà mondiialmente di fronte il 27 a Lubiana. Poi ci sarà la Turchia il 29 e e il 31 la Cina. Sperando di arrivare alle finali del Mondiale il 10 e 11 settembre.