Juve in ansia per l'infortunio di Di Maria. Ma che partenza col Sassuolo

Di Maria, visite appena terminate al J Medical. Ora, si attende il responso ufficiale. Quell'uscita dal campo non lascia tranquillo nessuno. Juve in ansia per il suo Angelo custode: soprattutto, dopo un debutto così. Contro il Sassuolo, per Di Maria, un gol dei suoi, innescato da un cross del tanto vituperato Alex Sandro; un coast to coast innescato da Bremer, concluso da un tiro a giro che, in caso di rete, avrebbe fatto venir giù l'Allianz stadium; una rabona e tanta classe. Niente trionfalismi, per dirla con Allegri: è Di Maria a fare la differenza in una Juve che ha ancora tanti punti di contatto con quella dello scorso anno. Specialmente all'inizio.

La svolta col cooling break

Benedetto allora fu quel cooling break e chi lo inventò, che dà modo a Max di cambiare modulo: si passa dal 4-4-2 al 4-3-3, con Di Maria largo a destra, Cuadrado sulla fascia sinistra e McKennie mezzala. Risultato, Di Maria la sblocca e Vlahovic, sempre combattivo, si esalta con una doppietta. Rigore guadagnato su cross di un redivivo Alex Sandro; gol dal dischetto e bis su errore della difesa del Sassuolo. Su assist, indovinate di chi? Angel Di Maria.