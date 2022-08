Juve male con l'Atletico ma bene sul calciomercato, Toro bene col Palermo, male coi rinforzi

Il Toro ha battuto 3 a zero il palermo ma è a meno otto nel calcio mercato, otto giocatori se ne sono andati, zero sostituzioni, solo rattoppi. Sul mercato del Tro dice tutto il silenzio di Juric non sempre innocuo fisicamente per il ds Vagnati. per ora non s'e vista alternativa a Bremer Pobega Belotti Praet,Brekalo, senza pronunciare quei nomi in formazione, per il toro si rischia di recitare il rosario. Una marea di giocatori dati per certi al toro sono svaniti perchè costavano, adesso ci sono i 48 milioni di euro presi per Bremer che consentono al toro di chiedere al bologna il trequartista Orsolini ma in cambio di Izzo, in realtà fondamentale in difesa e Verdi che nessuno vuole. Poi si chiede in prestito al West Am un altro croato, Vlasic. ma l'impressione che gli ultimi acquisti del toro metteranno la maglia negli spogliatoi 5 minuti prima della partita col Monza. Difficile fare un campionato puntando sul genio e sopratutto la sregolatezza di Radonic eroe col Palermo. Penuria al Toro abbondanza alla Juve dopo Pogba e Di Maria, c'è la pista Paredes, quella Frattesi. Kostic sta arrivando. L'unico problema è che la Juve con Bremer Di Maria e Vhalovic ne ha presi imbarazzantemente quattro dall'Atletico Madrid. E forse occorrerà mettere a punto anche una campagna allenamenti.