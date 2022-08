Niente operazione per Pogba per salvare il Mondiale

Non è mai stato convinto della necessità di andare in sala operatoria. Neanche quando a dirlo, subito dopo l'infortunio il 25 luglio, era il dottor Bert Mendelbaum a Los Angeles, autorità mondiale nel campo del ginocchio. Pogba a 29 anni vuole il Mondiale del Qatar con la sua Francia. Con l'operazione non sarebbe tornato prima del 2023. E allora decisivo il consulto con un'altra istituzione nel mondo medico: il francese Bertrand Cottet Sonnery.

La scelta di Pogba è ricaduta su una Terapia conservativa, 5 settimane di palestra, piscina e fisioterapia. Scelta rischiosa perché basata sulla speranza che il dolore giorno dopo giorno passi, ma di sicuro il menisco da solo non si ripara. In ogni caso salterà le prime 5 partite di campionato compresa Juventus Roma del 27 agosto e il debutto in Champions di settembre, probabile il rientro per Juventus Salernitana dell'11 settembre.

Anche il Torino è alle prese con tanti infortuni, tra tre giorni l'esordio contro il palermo in Coppa Italia e Juric è già in emergenza. Le criticità maggiori in difesa: sono assenti Izzo, Buongiorno e Zima, mentre Djidji dovrebbe aver recuperato. Sul mercato tutto fermo. Miranchuk si allontana e in attesa di capirci di più si esplorano altre strade come Patrick Kluivert tornato alla Roma dopo il prestito al Nizza e in cerca di riscatto dopo annate sottotono. In difesa si cerca ancora il sostituto di Bremer, il sogno di Juric si chiama Kumbulla ma i 20 milioni chiesti dalla Roma frenano i granata.

