Juventus-Roma, la partita di Allegri e Mourinho

Juve-Roma, le parole di Allegri e Mourinho. Da una parte, “il calcio l'ha inventato il diavolo”, “le vostre critiche ci rafforzano”, “il campionato si decide a giugno”. Dall'altro, “abbiamo avuto un c.. della Madonna”, un primo tempo “di cui vergognarsi”, Abraham che “ha giocato una partita orribile”, “Dybala che ha messo paura allo Stadium”. Juventus-Roma è anche questo. Confronto psicologico tra Allegri e Mourinho. Si somigliano, si stimano. La Juventus, dopo una settimana di critiche feroci, è partita compatta e determinata: 4-2-3-1 con Miretti in posizione avanzata. E i risultati si sono visti. Primo tempo dominato. Miretti migliore in campo, Locatelli e Rabiot valorizzati, Vlahovic che azzanna la partita. Ma di fronte, c'era una Roma "da vergognarsi", come ha detto lo Special One.

Le sferzate di Mou

Ecco perché nella ripresa, più che il passaggio alla difesa a 4, a pesare, è stata la sferzata di Mou negli spogliatoi. La Roma sa soffrire e pian piano prende fiducia. E poi c'è il grande ex: Paulo Dybala. Gli applausi di inizio gara che diventano fischi di paura. Sforbiciata deliziosa per Abraham e difesa bianconera in bambola. 1 a 1. Ora, per la Juve, testa allo Spezia: il campionato è ancora lungo.