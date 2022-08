Visite mediche per i neoacquisti del Torino Lazaro e Miranchuk. Domani la ripresa degli allenamenti in vista della partita di Coppa Italia contro il Palermo. Rimandato a domani il consulto medico per l'infortunio al ginocchio di Paul Pogba. La Juventus sul mercato a caccia di un centrocampista e un attaccante.