La Juve ritrova Dybala, il Toro cerca conferme a Cremona

Sarà il giorno del ritorno di Dybala allo Stadium. Emozioni e sensazioni dalle quali Max Allegri prova a tenersi alla larga pur sapendo che sarà anche questo uno dei metri attraverso i quali sarà misurata la partita con i giallorossi.

Presto per parlare degli obiettivi della stagione, quel che certo è che la gara di domani servirà dare un primo giudizio sul livello di preparazione delle due squadre anche se saranno entrambe decimate dagli infortuni. Nei giallorossi fuori Winaldum e Zaniolo, tra i bianconeri out Pogba, Di Maria e Bonucci, mentre Scezny è disponibile ma sarà probabilmente ancora sostituito da Perin.

Il Toro invece sarà impegnato contro la Cremonese. Alla vigilia di quello che si presenta come il più agevole degli ostacoli di questo inizio di stagione -una neopromossa ferma a zero punti- Ivan Juric ha lanciato l'allarme sui rischi che potrebbe invece correrebbe il suo Toro se sottovalutasse l'avversario.

A preoccupare il tecnico è soprattutto la leggerezza del centrocampo, dove mancano i muscoli e i chili che erano garantiti lo scorso anno da giocatori come Pobega e Mandragora. Un limite che si è visto in particolare nella seconda parte della gara con la Lazio quando gli uomini di Sarri sono andati vicini al colpaccio.