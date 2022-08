Le note più alte a Limone Piemonte, il concerto integrale

Le montagne di Limone Piemonte (CN), a 1.866 metri sul livello del mare, si sono trasformate in anfiteatro naturale per ospitare il 42esimo Concerto sinfonico di Ferragosto.

Sul palco, come sempre, l'Orchestra Bartolomeo Bruni della Città di Cuneo. Sul podio, all'esordio in questo evento, il giovane maestro Nicolò Jacopo Suppa, che ha selezionato sinfonie di Mozart e Rossini.

Ad arricchire e a dare voce alle sinfonie il mezzosoprano Anna Doris Capitelli e il tenore Enrico Iviglia.

In migliaia sui prati della Pista Pancani. Il forte vento non ha fermato né il pubblico né gli orchestrali per una festa di musica ad alta quota tornata a porte aperte dopo due anni di pandemia.