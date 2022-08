Le mani della mafia sugli appalti dell'edilizia

Continua il nostro viaggio fra associazioni e confederazioni del mondo produttivo per ascoltare la realtà di imprenditori, artigiani e professionisti dopo l'appello del Procuratore Generale, Francesco Saluzzo a collaborare per fermare le infiltrazioni mafiose nell'economia. Il responsabile opere pubbliche dell'ANCE Piemonte e Valle d'Aosta, Mauro Piras, chiede alla politica un impegno diretto, non solo legislativo, per favorire una selezione di qualità delle ditte che vincono gli appalti e aumentare i controlli.