Juve cede Rabiot, Toro fermo

Calcio in soprammercato per la Juve che in questi ultimi giorni, dopo l'infortunio di Pogba, e pure quello fresco di Sczescny fermo a 20 giorni alla vigilia del campionato, sta svuotando gli ultimi rivoli del mercato. Magari anche perché ne ha presi quattro dall'Atletico, cerca nuova linfa con i contratti di Kostic dall'Eintracht Francoforte a Paredes dal Psg. Un po' a secco invece il sogno Milinkovic-Savic dalla Lazio e imprevedibili come il giocatore le trattative per Zaniolo.

La Juve si muove veloce anche perché ora sembra essersi tolta il peso di Rabiot, i bianconeri accollerebbero il prestito e lo stipendio al Manchester United. Mentre Arthur, altro non amato da Allegri non sembra potersene andare perché il Valencia - dice l'allenatore Gattuso - non ha i soldi per comprarlo. Dal Toro invece otto giocatori se ne sono andati, quelli che facevano la partita, come Bremer, Pobega, Belotti, Brekalo ed è arrivato Radonjic che ha entusiasmato col Palermo.

Adesso si parla di un prestito di Lazetic attaccante dal Milan ma il campionato è lì che aspetta una squadra con uno stopper, un centrocampista, un trequartista, un centravanti.

Servizio di Gian Piero Amandola, montaggio di Andrea Volpe