Nel tunnel di corso Grosseto

Lungo la galleria di quasi tre chilometri, che passa sotto corso Grosseto e collega la linea Torino Ceres al sistema ferroviario metropolitano, i lavori sono ormai alla fine. Erano iniziati a fine settembre 2017. Scr, la società che ha realizzato i lavori, consegnerà l'opera entro febbraio 2023, spiega l'architetto Sergio Manto. Ma, da quel momento alla messa in esercizio, passeranno ancora 5 o 6 mesi per i collaudi e le autorizzazioni che i gestori - GTT ed RFI - dovranno richiedere all'Ansfisa, l'autorità nazionale per la sicurezza ferroviaria. L'opera, del valore di quasi 230 milioni di euro, colma il dislivello di 8 metri tra passante ferroviario e linea Torino Ceres. Si sviluppa tra la stazione Rebaudengo e la futura fermata Grosseto.

Quando sarà in funzione, permetterà di usare il treno per arrivare all'aeroporto o all'Allianz Stadium.