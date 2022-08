Oltre 400 nuovi carabinieri in Piemonte

A luglio erano già arrivati 35 nuovi marescialli. Adesso, da prima di Ferragosto, in Piemonte e Valle d'Aosta ci sono 455 carabinieri in più. Quasi tutti, 436, nella nostra regione. Di questi, 173 saranno a Torino. Un rinforzo che fa parte di un piano nazionale per colmare una carenza d'organico determinata negli anni scorsi dal blocco del turn-over. Dopo la Lombardia, il Piemonte è la regione dove sono arrivati più rinforzi.

Intervista al generale Antonio Di Stasio, comandante Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta.