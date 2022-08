Palio di Asti, il programma dell'edizione della rinascita

La settimana più attesa dagli Astigiani sta per cominciare. Uno spettacolo unico, il Palio di Asti: 21 tra rioni del centro, borghi cittadini e comuni della provincia, si sfideranno nella corsa di cavalli montati a pelo tra le più antiche d'Italia. Almeno dal 1275. In vista della giornata clou del 4 settembre, il comune di Montechiaro aprirà le danze già stasera con un Summer night party. Poi, da lunedì 29 agosto, ovunque feste di benvenuto per i fantini, prove delle sfilate ed esibizioni degli sbandieratori. Mercoledì inizierà poi la due giorni dedicata alle vere star del Palio: i cavalli. Visite veterinarie accurate per tutti gli animali, a Castell'Alfero.

Il sorteggio

La vera novità di quest'anno è però il sorteggio delle 3 batterie, che si svolgerà non più la domenica ma nella serata di giovedì 1° settembre, dopo la presentazione ufficiale dei fantini. L'ordine verrà comunque sorteggiato domenica. Giovedì, in piazza San Secondo, mercatino del palio. Prove ufficiali al via venerdì 2 settembre in piazza Alfieri. Il momento della sfida si avvicina. Venerdì e sabato, strade e piazze di Asti animate dalle cene propiziatorie. Sabato si comincia a fare sul serio: alle 14,45 la sfilata dei bambini, e le prove generali dei grandi. Fino alla fatidica domenica 4 settembre. Si comincia nelle parrocchie con la benedizione di cavalli e fantini. Si prosegue con gli sbandieratori dell'Asta in piazza San Secondo. Fino all'attesissimo corteo storico, con partenza da piazza Cattedrale. Poi, bando alle chiacchiere. Si corre. Le batterie, poi la finalissima. Diretta su Rai 3 a partire dalle 18.