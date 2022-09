Il Palio di Asti in diretta domenica alle 18 su Rai 3

Il Palio di Asti su Rai 3. Il covid aveva fermato le edizioni 2020 e 2021. Ma ora, torna la festa più attesa da un'intera città e non solo: il Palio di Asti. Un evento che Rai 3 seguirà in diretta a partire dalle 18. Con la sintesi di una giornata, dal corteo storico alle batterie, e la diretta della finalissima. Il Palio, una delle corse di cavalli con monta a pelo tra le più antiche d'Italia. Almeno dal 1275. Se lo contenderanno in 21 tra rioni del centro, borghi cittadini e comuni della provincia. Su Rai 3 la telecronaca, i commenti degli specialisti, le voci da bordo pista, i festeggiamenti dei vincitori. Emozioni in presa diretta.