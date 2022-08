Bollette del teleriscaldamento alle stelle, la protesta degli inquilini: "più che raddoppiate"

Cresce ancora il prezzo del gas sul mercato internazionale, solo stamane il 17% in più. E gli effetti sono sempre più pesanti, con le famiglie che non riescono a pagare le bollette, soprattutto del teleriscaldamento. Siamo stati nel quartiere Vallette di Torino, dove sono tutti allacciati al teleriscaldamento e l'importo delle bollette è tra il doppio e il triplo rispetto ad un anno fa.

L'Iren però ha - già da prima dell'estate - introdotto un bonus. Si tratta di uno sconto in bolletta, di circa 500 o 700 euro, a seconda dei redditi. Per accedere occorre un Isee al di sotto dei 13mila euro. Finora le richieste sono state oltre 4mila nel torinese. Si tratta di un intervento a spese dell'azienda, perché dal governo non è arrivato alcun intervento per il teleriscaldamento, spiega l'amministratore delegato di Iren Mercato Gianluca Bufo.

In molti però non lo sanno e non hanno fatto domanda e c'è tempo solo fino a fine mese. Tanti però non riescono ad accedere perché la proprietà dell'alloggio fa aumentare il reddito Isee. E così in questi giorni i comitati degli inquilini stanno raccogliendo firme per chiedere un ulteriore intervento di calmierazione. Mentre qualcuno già pensa al riscaldamento autonomo.

Servizio di Fabio De Ponte, montaggio di Beppe Serra

Intervistato Gianluca Bufo, amministratore delegato di Iren Mercato