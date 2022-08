Pragelato, vandali e abbandono tra i trampolini olimpici

I trampolini per il salto con gli sci di Pragelato, resi famosi dalle Olimpiadi invernali del 2006, sono in stato di abbandono, presi di mira ancora oggi dai vandali. Degrado e incuria cui dovrà rimediare la società Parcolimpico, che gestisce gli impianti, commissariata un anno fa per una interdittiva antimafia. Il futuro del sito rimane un'incognita. Per costruirlo si spesero 36 milioni di euro. Anche il vicino hotel da 120 posti letto è semidistrutto. Le interviste di Martino Villosio a Matteo Bermond, residente a Pragelato, e Dante Roggia, volontario di Torino 2006.