Quando Piero Angela festeggiò i suoi 90 anni

In occasione del novantesimo compleanno di Piero Angela, uno speciale a cura di Rai Storia ha ripercorso la sua carriera. Dai primi servizi negli anni ‘50 al telegiornale, all'esperienza come conduttore, alle interviste realizzate e rilasciate. Senza dimenticare la prima puntata di Quark, in onda il 18 marzo 1981, e la passione per il pianoforte e il jazz.