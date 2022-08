Le Sentinelle Salvacibo di Porta Palazzo: "Così abbiamo consegnato 7mila pasti"

La prima scommessa delle Sentinelle Salvacibo, vinta ormai da anni, parte dal mercato di Porta Palazzo a Torino per distribuire frutta e verdura invenduta a chi ha bisogno di risparmiare, o anche solo a chi lo spreco di cibo non va giù. Da quest'anno il passo in più: cucinare ciò che ancora avanza per preparare pasti da distribuire la sera nei dormitori cittadini. Come raccontano Mamudou Darboe, Amadou Daffen, Boubacar Diallo e la coordinatrice del progetto Alice Lavagno.