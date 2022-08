Si riparte, un po' in coda un po' in bici

Si riparte, o forse è meglio dire si finiscono le vacanze, e il relax del mare per molti si consumera subito da domani nello stress del traffico, nel dover riapagare il parcheggio sulle strisce blu dopo l'interruzione delle due settimane centrali di agosto. E poi per la gioia di ciclisti e della consulta per la mobilità ciclistica un po' meno degli automobilisti ci sono le cinque nuove piste ciclabili decise dalla comune a febbraio con fondi europei per la mobilità dolce come aveva detto l'assessora Foglietta in zone come piazza sabotino che vede la realizzazione di strada a priorità ciclabile, corso verona dove la banchina verde alberata ospita il percorso ciclabile monodirezionale in entrambi lati, via Tirreno via Vandalino. In tutti i casi si è cercato di migliorare e mettere più in sicurezza le piste.

Sempre poco amate dagli automobilisti le piste ciclabili che condividono i controviali con le macchine con limiti di velocità. per spegnere le polemiche per le piste ciclabili considerate pericolose il comune ha un progetto per metterla in sicurezza. Ma la lega chiede meno piste ciclabili perché riducono i parcheggi. Su “La Stampa” compaiono lettere che invitano il sindaco Lo Russo a rivedere le scelte della giunta Appendino che ha aumentato le corsie per le bici. Il sindaco ha risposto che alcuni progetti sono stati fermati altri non era più possibile, ma sopratutto è importante costruire un sistema di mobilità integrata che vada dal potenziamento dei mezzi pubblici alle piste ciclabili più sicure.