Ferragosto in città

La giornata di festa e vacanze vista dalla città, svuotata di torinesi ma non di turisti. Tra arte ed enogastronomia, tanti gli appuntamenti per chi ha scelto Torino come meta estiva. Nel weekend di Ferragosto la Fondazione Torino Musei ha staccato 11mila e 500 biglietti.

Servizio di Davide Denina, montaggio di Andrea Volpe