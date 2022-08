Il Toro riparte in Coppa Italia, salta Juventus-Atletico Madrid

Questa sera il Torino inizia a fare sul serio. All'Olimpico arriva il Palermo per il primo turno di Coppa Italia, calcio d'inizio alle 21.15. A sostenere i rosanero appena promossi in B, circa 800 tifosi, per un clima degno di una partita di campionato per i granata nonostante il periodo vacanziero. In porta Juric dovrebbe confermare Berisha con Djidji e Rodriguez in difesa. A centrocampo spazio alla coppia Lukic-Ricci, Sanabria sarà l'ariete, affiancato da Demba Seck e dal neo acquisto Radonjic. Serve il passaggio del turno, sia per il prestigio sia per iniziare l'anno col piede giusto. Un successo garantirebbe serenità ed aiuterebbe la società nel rafforzamento della rosa: io mercato chiude il primo settembre: il presidente Urbano Cairo rassicura i tifosi portando ad esempio la scorsa stagione quando gli arrivi si concretizzarono negli ultimi giorni.

Cambiano i programmi del fine settimana per la Juventus. Annullata l'amichevole in programma a Tel Aviv tra i bianconeri e l'Atletico Madrid, una decisione presa a seguito delle tensioni delle ultime ore nella regione. Una notizia che piomba su un'ambiente che sperava di poter chiudere la preparazione estiva con un test di primo livello. Per quanto riguarda il mercato i bianconeri intanto avrebbero raggiunto l'accordo con il centrocampista serbo Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte: ora la parola passa ai club. Vicino anche Leandro Paredes del Paris Saint Germain. Confermato in uscita Arthur mentre Daniele Rugani avrebbe rifiutato i turchi del Galatasaray: si prospetta per lui la permanenza in bianconero.



Servizio di Maghdi Abo Abia, montaggio di Beppe Serra.