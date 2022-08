Toro, ancora un passo in avanti

Un pareggio che conferma il buon avvio di stagione granata a dispetto di una delle estati più difficili della gestione Cairo. Il Toro che ha bloccato l'ambiziosa Lazio di Maurizio Sarri si conferma squadra contro la quale è difficile giocare. Pressing asfissiante, grande attenzione difensiva, densità a centrocampo per inaridire le fonti di gioco avversarie. Così anche la Lazio ha impiegato più di un'ora a farsi spazio nella metacampo granata. Quel che mancato alla squadra di Juric è invece lo spunto offensivo, con Vlasic ancora lontano dalla forma migliore e Radonjic incostante. Un limite che il tecnico croato riconosce con onestà. Chiaro quindi che Juric si attenda qualcosa dal mercato proprio in quel reparto. Note confortanti invece dalla difesa dove, in attesa dell'inserimento di Schuurs, Buongiorno non ha fatto rimpiangere Bremer. E anche Milinkovic-Savic è parso finalmente all'altezza del ruolo. Impressioni che andranno confermate nei prossimi turni ma i sedicimila che ieri si sono presentati all'Olimpico nonostante il turno agostano non sono andati a casa delusi. E appena tre settimane fa nessuno ci avrebbe scommesso.