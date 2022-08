Un anno con i talebani. L'Afghanistan di Gaia

Gaia Giletta, torinese, trent'anni e già negli occhi scene dagli angoli più tormentati della terra. Aveva otto anni quando trovò in casa un libro su Medici senza frontiere, e decise che anche lei un giorno sarebbe partita, come già aveva fatto sua madre. Nell'ultimo anno ha operato in Afghanistan, come capo infermiera dell'ospedale pediatrico di Herat. Bambini malnutriti e un sistema sanitario assente: il bilancio amaro del primo anno del nuovo regime dei talebani.



Intervista di Manuela Gatti, montaggio di Claudio Biasiotto.