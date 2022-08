Il tennis in carrozzina

Continuerà fino a domenica 28 agosto, al Centro Sportivo Comunale Orti, il VI Torneo nazionale Città di Alessandria Tennis in Carrozzina “Memorial Eugenio Taverna”. Partecipano atleti da tutta Italia per le categorie open, quad, donne e junior; in programma gare di singolo e doppio.

Servizio di Gian Piero Amandola

Interviste a: Luca Cosentino, “Volare” no-profit; Pietro Mazzei, direttore Torneo Alessandria; Luca Paiardi, documentarista “Viaggio Italia”