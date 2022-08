Mancano medici di montagna per i turisti

Le valli piemontesi sono senza la tradizionale collaborazione delle cosiddette guardie turistiche, i medici di supporto a quelli di base nel periodo estivo per seguire i turisti. Il risultato è un sovraccarico di lavoro per i medici di famiglia, che sono già sotto organico. Siamo andati a vedere la situazione in Valle Stura, che conta undici ambulatori sparsi su 60 chilometri per soli tre medici.

Servizio di Silvia Bacci.

Interviste ai medici di medicina generale Nino Scaffidi e Gianpiero Ravotti.