Dalle sponde del Lago di Avigliana alla Sacra di San Michele

La salita alla Sacra di San Michele, uno dei monumenti simbolo del Piemonte, per cui è stata avviata la candidatura per il patrocinio Unesco. Turisti in arrivo dalla città ma anche tanti stranieri.

E poi le sponde del lago, balneabile, che in questi mesi di calura sono state prese d'assalto da gitanti in cerca di uno spicchio d'acqua, spiagge, pic nic e pedalò, senza poter andare al mare. E' un'estate d'oro per Avigliana, con un flusso di persone tornato ai livelli pre pandemia, come nel 2017.

A poco più di mezz'ora di macchina o treno da Torino, attira un turismo di prossimità, per chi è alla ricerca di un'escursione in mezzo alla natura, ma anche tante persone dall'estero, Francia in particolare ma anche Olanda e Germania. Soggiorni spesso brevi, prima di ripartire per altre mete.

servizio di Marco Bobbio