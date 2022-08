Silvana, uccisa a bastonate durante una lite col marito , domani interrogatorio di garanzia

SERVIZIO DI FEDERICA BURBATTI

Le grida, disperate di Silvana Arena, 74 anni, le hanno sentite nel palazzo di via natale Sandre a Venaria ma nessuno pensava al peggio. Si sarebbe sporta, la donna alla finestra, per chiedere aiuto. Ma la furia omicida del marito Giovenale Aragno, 73 anni non le ha lasciato scampo . L'ha colpita con un bastone, sino a spegnere la sua vita. E' stato lui a chiamare il 112. Ma quando i carabinieri sono arrivati, lei era già morta, lui nella camera a fianco, è stato arrestato e portato in carcere ad Ivrea.

Emergono nuovi particolari degli ultimi istanti di vita della signora Silvana, casalinga, dedita al volontariato e del marito giovenale, ex agente di commercio, una vita insieme, due figlie, la con qualche problema . Sembra dissapori fossro nati anche per la gestione della figlia. Ma i contorni della vicenda debbono ancora essere chiariti sotto molti aspetti. Litigava la coppia, qualcuno dice che erano in pratica separati in casa ma continuavano il tran tran quotidiano. Lui appassionato di bicicletta, lei dedita alle opere di bene, immersa nel volontariato per la croce verde e assistenza agli anziani. Nonostante i litigi non mancassero tra le quattro mura di di via Natale Sandre, mai nessuna segnalazione o denuncia per maltrattamenti è arrivata alle forze dell'ordine.