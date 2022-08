10 milioni di euro per il segnale Tv in montagna

Dieci milioni di euro per il segnale tv nelle zone montane dove è debole o assente . Il sostanzioso contributo è contenuto nel decreto aiuti bis del governo sostenuto dal ministro allo sviluppo Giorgetti. Contributi preziosi che verranno utilizzati per risolvere un problema annoso, diventato ancor più stringente dopo il cambio delle frequenze, lo switch off. Da allora la ricezione è peggiorata. I comuni e le unioni montane gestiscono e fanno manutenzione di centinaia di impianti radio TV per le comunità non servite da RAI WAY. Dopo il cambio delle frequenze , con gli enti costretti a dismettere gli impianti, è stato il caos. Nel decreto sono previsti anche incentivi per i privati per acquistare piattaforme satellitari, parabole e decoder.