I mondiali di magia arriveranno a Torino

Valter Rolfo ha fatto una nuova magia, porterà in Piemonte e Valle d'Aosta i due eventi più importanti al mondo per illusionisti e prestigiatori. 250 concorrenti, tra i migliori maghi del pianeta, si contenderanno il titolo di Campione Europeo 2024 e di Campione del Mondo 2025. Da qui conquisteranno i più prestigiosi teatri del mondo, Broadway e Las Vegas. Saranno quasi diecimila provenienti da 90 paesi i prestigiatori presenti durante le manifestazioni, un'invasione di meraviglia valutata 11 milioni di euro di ricadute economiche sul territorio. Ora partono i preparativi, l'organizzazione tra Torino e Saint Vincent.

Ma per Valter Rolfo, come per ri suoi colleghi, la soddisfazione più grande è sempre la stessa, veder brillare.

Intervista a Valter Rolfo, masters of magic