Ecco liste e candidati per le politiche

Ultimo giorno utile per la presentazione delle liste per le prossime elezioni politiche, le prime per un parlamento ridimensionato con 300 posti in meno. Tra polemiche anche roventi, partiti e coalizioni scoprono le carte e i nomi in corsa, numerosi i big impegnati in Piemonte.



Servizio di Caterina Cannavà e Davide Lessi, montaggio di Flavia Lagona