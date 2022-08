Peste suina, arriva il test rapido

Un test antigenico rapido simile a quelli per il Covid, per la ricerca del virus della peste suina africana nei cinghiali.

Lo hanno sviluppato i dipartimenti di chimica e di veterinaria dell'Università di Torino ed è già stato validato dal centro di referenza nazionale.

La tempestività fa la differenza, spiega il professor Sergio Rosati, del dipartimento di malattie infettive di Scienze Veterinarie dell'Ateneo torinese.

Il test è già andato in produzione con In3diagnostic, ex spin off dell'università di Torino ed è, quindi, disponibile per le autorità sanitarie.