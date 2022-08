Dalla strage di alberelli a Torino ai Cartelli stradali illeggibili di Vercelli

La prima segnalazione riguarda “ una strage di alberelli” a Torino in Strada del Portone. L’anno scorso è stato realizzato un bosco urbano rete clima ma oggi le piante sono tutte morte. Quando si inizierà a prendere sul serio il problema senza Greenwashing? Ovvero l’ecologismo di facciata..? questo si chiede il nostro telespettatore…

La seconda segnalazione interessa l’entrata del casello di Vercelli Ovest dove ci segnalano che sarebbe utile cambiare i cartelli. Chi ci scrive è Pier Mario Cascina. Un problema che riguarda molte città. Stessa segnalazione ci arriva da Via Lanzo a Cirié. Questo cartello stradale è da mesi in questa situazione, ovvero abbattuto a terra. Così ci scrive un telespettatore che non si firma

Chiudiamo con una bella immagine che trasmette serenità e quiete. Un’Antica fontana sulla strada Susa Moncenisio. L'autore è Gino di Volpiano