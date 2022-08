Basta poco per salvare un'ape

Per il primo video, davvero gradevole, ringraziamo la signora Silvia che abita vicino ad Alba, nel Cuneese. "Ho soccorso un'ape sul mio balcone – ci scrive - non volava più, forse malata o stanca. L'ho posata su un piattino con qualche goccia d'acqua e zucchero di canna. Si è rifocillata e poco dopo è volata via". La telespettatrice ci manda questa piccola bella notizia visto che – ci scrive – di brutte ce ne sono fin troppe e allora noi raccogliamo le sue parole e in questa puntata di fine settimana vogliamo proporvi solo immagini positive.

Che immagini dalla Valle Bronda

Ecco lo scatto realizzato con un drone dal telespettatore Emanuele Cometto. “Avevo piacere di inviarvelo – ci scrive. "Valle Bronda, a 6 km da Saluzzo. Nel dettaglio – spiega sempre il telespettatore - uno scorcio dal bosco sopra Pagno, un angolo di bacino artificiale. Sullo sfondo si intravede il borgo di Castellar e alla sua destra il castello che spunta sulla collina".

Arte inaspettata a Torino

Dalle bellezze della natura a quelle create dall’uomo. “Per le vie di Torino, alzi gli occhi al cielo e vedi tante opere d’arte”, ci scrive Nino Bova che è anche l’autore degli scatti. Lo ringraziamo.