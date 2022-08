Rifiuti, sporcizia e graffiti: incuria tra l'astigiano e Torino, e la bellezza che comunque resiste

La prima segnalazione ci arriva dall’astigiano. Un telespettatore denuncia la situazione in cui si trova il Tanaro tra i comuni di Costigliole d'Asti e di Castagnole delle Lanze, dove le sponde – ci scrive - sono scambiate per discarica da persone che non conoscono minimamente il senso civico, e piuttosto che differenziare, preferiscono svuotare le loro cantine e i loro armadi direttamente in quest'area. Il nostro telespettatore conclude con l’augurio che vedendo queste immagini i colpevoli riconoscano i loro rifiuti e vadano a rimuoverli.



La seconda segnalazione ci riporta nel centro di Torino. Chi ci scrive è Alessandro Verzone che ci mostra tramite foto una situazione di incuria e inciviltà: scritte sui muri, graffiti, segni di sporcizia a Palazzo Cisterna, lato via Bogino, proprio nei pressi di tre hotel a 4 stelle pieni di turisti stranieri.



L'ultima segnalazione è di Luca da Torino, che ci riconcilia con il bello della natura che ci circonda, anche a pochi passi dalle nostre case. Siamo in corso Casale, e dei cerbiatti si abbeverano lungo il fiume.