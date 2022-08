La bolletta piega l'acciaio

Alla Fond Stamp, fonderia nel cuneese che produce ogni anno 15mila tonnellate di stampi per le lamiere delle auto, realizzati in forni elettrici, il consumo di gas è corrente è altissimo. Con l'aumento dei prezzi dell'energia, è arrivato a superare il 20% dei costi di produzione. Le bollette sono passate da 180 mila euro mensili in bolletta a 500 mila euro.

Servizio di Fabio De Ponte, intervista a Giancarlo Duvina, Amministratore delegato Fond Stamp