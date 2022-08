Scuola, mancano 9mila insegnanti di ruolo e il triplo dei supplenti

Tempo di scadenze per la scuola. Entro pochi giorni verranno rese note le assegnazioni dei 9.300 posti per insegnanti di ruolo disponibili sul territorio regionale: mancano in particolare quelli di sostegno e quelli delle discipline scientifiche e matematiche. Per quanto riguarda i supplenti, entro il 16 agosto c'è tempo per iscriversi alle graduatorie. Secondo i sindacati si prevede che i posti di questo tipo saranno il triplo, ma un quadro chiaro si avrà solo a fine agosto.

