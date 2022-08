Scuola, conto alla rovescia tra vecchi problemi e soluzioni in arrivo

Mancano tre settimane al suono della campanella, ma secondo i sindacati il mondo della scuola, in Piemonte come altrove in Italia, non è pronto. Molti problemi però si possono risolvere solo a livello nazionale.

Le organizzazioni sindacali sono concordi: è necessario investire di più nel settore. Ci sarebbe carenza di personale a tutti i livelli.

Servizio di Giulia Dellepiane, montaggio di Tiziano Bosco.

Interviste a: Luisa Limone, segretaria generale della Flc Cgil Piemonte; Diego Meli, segretario generale della Uil Scuola Piemonte; Maria Grazia Penna, segretaria generale della Cisl Scuola Piemonte; Stefano Suraniti, direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.