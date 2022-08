Ancora un suicidio al carcere Lorusso e Cutugno di Torino

Aveva appena 25 anni, ma non riusciva a immaginare il proprio futuro, il ritorno alla libertà dopo aver pagato il conto con la giustizia. Così a Ferragosto, in un giorno di festa, si è tolto la vita nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino. Di questo ragazzo, per tutelarne la privacy, si sa solo questo.

Ma è il cinquantunesimo suicidio in un carcere italiano dall'inizio dell'anno, come denuncia la ministra della Giustizia Marta Cartabia, che proprio a Ferragosto ha visitato la casa circondariale di Aosta.

Servizio di Giulia Dellepiane, riprese di Pietro Taldo, montaggio di Massimo Carnemolla.

Intervista a Monica Gallo, garante dei detenuti di Torino.