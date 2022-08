Caro-scuola, boom dei prezzi, famiglie preoccupate

1.300 euro ad alunno. E' questa la cifra che ogni famiglia spenderà mediamente quest'anno tra libri e corredo scolastico secondo i calcoli dell'associazione di consumatori Codacons. L'aumento medio è del 7%.

La grande distribuzione da settimane ha messo in piedi varie iniziative per venire incontro alle famiglie, come buoni sconto e raccolta punti.

Anche le cartolerie più piccole fanno il possibile contro l'inflazione.

Intanto varie associazioni di volontariato sia negli ipermercati sia nei piccoli negozi stanno raccogliendo materiale donato da distribuire a chi ha bisogno.

Servizio di Giulia Dellepiane, montaggio di Flavia La Gona.

Interviste a: Tiziano Antonini, direttore di un ipermercato; Bruna Spinoglio, cartolaia.