Ladri di minerali in Val Formazza

Non è così comune sentire battere e rumori di trapani in una valle montana d'alta quota. Seguendo i rumori i militari della Guardia di Finanza di Verbania hanno scovato una miniera abusiva dove si ricavavano quarzi e minerali rari da destinare a un giro di mercato nero per collezionisti. Il traffico andava avanti da tempo ed è stato stimato in centinaia di migliaia di euro.