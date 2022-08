L'ultimo isolano

Oggi, tanti anni dopo, Giacomo Saporito è tornato a camminare sull'isola di san Giulio. La sua è l'unica famiglia rimasta qui.

Cresciuto da solo tra queste vie elegantissime, tra statue sui cancelli e giardini che discendono verso gli approdi, Giacomo ha lasciato l'isola quando ha compiuto diciott'anni. Poi ha conosciuto il mondo, ha vissuto a Milano, ha fotografato il red carpet al Festival di Venezia e alla fine, dopo vent'anni e poco prima di compierne 40, è tornato alle sue radici.

Alle finestre da cui escono ancora oggi i canti gregoriani delle 80 monache di clausura dell'abbazia benedettina, e interrompono il silenzio dell'isola.

I turisti oggi sono aumentati, e così a Giacomo è venuta l'idea di aprire un negozietto, dove vende le sue foto, vedute dell'isola e ritratti di grandi attori, con gioielli fatti a mano e guide che ripercorrono la storia millenaria di questo scoglio.

Un'idea per continuare a vivere, tra canti, suoni di campane, bisbiglii di turisti e soprattutto silenzio, tra nostalgia per un passato che non c'è più e un futuro da immaginare.