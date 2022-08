Dal vostro inviato

Il risparmio energico, vista la crisi che vi stiamo raccontando ogni giorno, sta sempre più a cuore ai nostri telespettatori. In molti ci state inviando immagini di luci o lampioni lasciati accesi anche di giorno in varie località del Piemonte. Dopo questa segnalazione di Valerio che ci ha inviato le foto del palazzo comunale illuminato, abbiamo interpellato l’amministrazione di Orbassano che ci ha risposto così: “Quelli sono gli orari in cui operano le signore delle pulizie fino a tarda serata. L'impianto è di ultima generazione, a LED, basso consumo, tiene conto degli standard richiesti e si attiva e spegne in automatico.” “Comunque – conclude l’amministrazione che ci manda una foto del palazzo a luci spente- continueremo a vigilare sul corretto funzionamento e contro lo spreco.”



Tante altre segnalazioni riguardano l’inciviltà che si abbatte sui beni a disposizione di tutti. Mi chiamo Rocco Vallone – ci scrive un telespettatore – e vedo questa bici nuova senza sella in via Genova a Torino. Che tristezza e che vergogna, conclude.

A chiudere, un’immagine che racchiude opere della natura e dell’uomo insieme. Una farfalla sfinge, ci scrive Angela Bosa. “L’ho fotografata dal mio balcone a Usseaux.” Sullo sfondo – spiega la telespettatrice - uno dei tanti murales in uno dei borghi più belli d'Italia.