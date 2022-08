Dagliedifici abbandonati di Grugliasco alle grigliate in piazza a Torino

Con la prima segnalazione siamo a Grugliasco. Chi ci scrive è Maria Luisa Staffieri che ci segnala quello che chiama “un monumento al degrado”. Si trova in viale Lucio Battisti da anni. Un edificio in costruzione mai terminato. Quando c’è vento volano anche le tegole – ci scrive Maria Luisa- Alcuni abitanti della zona hanno segnalato sovente la presenza di ragazzini che entrano per giocare. Potrebbe essere pericoloso.

La seconda segnalazione ci è arrivata da diversi telespettatori. Una scena che risale al 7 agosto, in largo Brescia “Farà anche caldo, ma una grigliata mi sembra eccessivo – ci scrivono - non permettono di andare nei parchi per il rischio incendi figuriamoci nelle piazze in città...speriamo almeno poi ripuliscano. “

E chiudiamo con immagini di tutt’altro tenore. Siamo nell’Alpe Devero, tra boschi e specchi d’acqua. Gli scatti sono di Carlo Maria Mosini