Si scaldano i motori di Mirabilia, Festival di circo, danza e teatro

Torna nella provincia granda Mirabilia, Festival di circo, danza e teatro giunto alla 16esima edizione. Oltre 160 le repliche e più di 35 le Compagnie attese da Italia, Francia, Spagna con artisti da 26 nazioni diverse; diverse le prime assolute.



Titolo di quest'anno "Strange Beasts from Outer Space" per mettere al centro di tutti gli eventi l'uomo, attraverso il suo rapporto con la natura e con il selvaggio.

Si parte venerdì 5 agosto con gli appuntamenti on the road a Cuneo, Vernante, Busca e Savigliano per poi sbarcare dal 31 agosto al 4 settembre con la programmazione principale a Cuneo