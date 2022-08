La Juve aspetta Paredes: c'è l'accordo con l'argentino

servizio di Davide Lessi

montaggio di Elisa Pozzati

Manca l'ufficialità, è vero. Ma a confermare che c'è un accordo tra Juventus e Leandro Paredes ci ha pensato ieri l'allenatore del Paris Saint Germain. Il centrocampista 28enne dovrebbe sbarcare a Torino già in serata. Prestito con diritto di riscatto, un affare da 20 milioni fortemente voluto dai bianconeri.

Per un argentino che arriva un altro che torna. Già perché sempre questa sera alle 20.45, nella gara in casa contro lo Spezia, la Juve potrà contare di nuovo su Angel Di Maria, protagonista di un gol al debutto e poi subito costretto allo stop per un infortunio.

Sulla sponda granata valigie pronte per Bergamo. Domani sera la squadra di Ivan Juric sarà impegnata in una difficile trasferta contro l'Atalanta di Gasperini. Nella conferenza stampa di questa mattina Juric si è mostrato molto contento dell'inizio di campionato del Toro, non del tutto del mercato. C'è tempo fino a domani alle 20 per accontentare Juric e i tifosi. Poi stop alle operazioni. E la stagione entrerà davvero nel vivo.