Multe, Torino nel podio nazionale

Per Torino la medaglia è di bronzo. Ma sono in pochi a festeggiare. La città è terza in Italia per quanto riguarda gli incassi provenienti dalle sanzioni stradali: oltre 41 milioni di euro nel 2021. A vincere l'oro con più di 100 milioni di incassi è Milano, secondo posto per Roma che supera i 90 milioni.

Attenzione: i dati pubblicati dal Viminale riguardano le multe pagate. Se consideriamo il totale delle sanzioni fatte per Torino la cifra sale di quasi il doppio, circa 77 milioni. Il capoluogo piemontese è al terzo posto anche per soldi incassati attraverso gli autovelox, una classifica dove spicca il risultato di Genova, seconda.

Per spesa pro-capite Torino è sempre nella top 5 nazionale: ogni abitante paga 49 euro, circa 15 euro in più di quanto sborsato dall'italiano medio. I fondi raccolti, 400 milioni nelle 21 città considerate, secondo la normativa serviranno a coprire spese di viabilità e sicurezza stradale, nonché per la manutenzione ordinaria del verde.



servizio di Davide Lessi

montaggio di Claudio Secco