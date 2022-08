Lukic torna al centro del progetto granata

Rieccolo il figliol prodigo. Sasa Lukic torna in campo a Bergamo nella difficile sfida contro l'Atalanta. Il serbo, capitano e marcatore nel debutto stagionale di Coppa Italia contro il Palermo, si era ammutinato prima del match contro il Monza. Le voci di mercato parlavano di un interessamento della Roma. Ma ora il pragmatismo di Juric, unito alle aperture societarie sul rinnovo di contratto, lo rimettono al centro del progetto granata.

Partita importante quella di Bergamo, contro il maestro Gasperini. Che Juric teme ma affronta con un nuovo spirito, forte di una classifica che vede il Toro nella parte alta e ancora imbattuto.

Un ultimo pensiero per il mercato dove l'allenatore vede ancora il bicchiere mezzo vuoto. C'è tempo fino alle 20 del 1° settembre per far felice Juric e i tifosi granata, magari con il ritorno di Prat. Poi la stagione entrerà nel vivo.

Servizio di Davide Lessi

Intervista a Ivan Juric