Maltempo. Tassista ucciso da un albero caduto

Una notte di pioggia, vento forte, tuoni e fulmini. Un tempo difficile che ha colpito diverse zone del Piemonte. E c'è stata anche una vittima. Ezio Cauda 56 anni torinese e tassista. Un albero per le forti raffiche di vento, a Pino Torinese in via Mongreno, ha travolto la sua auto.

L'uomo è morto sul colpo illeso il cliente trasportato, così come le persone delle altre due auto coinvolte nell'incidente. Il cordoglio degli amici viaggia sul web, così come il ricordo della sua passione per la musica e la chitarra. Il maltempo della notte ha provocato danni anche a Chivasso scoperchiando il PalaLancia e allagandolo all'interno. La lamiera che copre il tetto è stata strappata via in maniera brutale dal vento.

Nell'Alessandrino i Vigili del fuoco sono stati impegnati nella messa in sicurezza di oggetti pericolanti e alberi caduti. Così come nell'Astigiano allagamenti e disagi, dovuti anche alla grandine, che si è abbattuta soprattutto tra Villanova e Moncucco Torinese.

Servizio di Dario Moricone, montaggio di Andrea Volpe